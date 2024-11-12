В Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелась нефтебаза

Возгорание тушили 10 пожарных расчетов.

В Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелась нефтебаза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали 10 пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал глава области.