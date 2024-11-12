Скопинца осудят за мошенничество с ущербом пострадавшим на сумму более миллиона

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Скопинца осудят за мошенничество с ущербом пострадавшим на сумму более миллиона рублей. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в январе-феврале 2024 года житель Скопинского района заказывал на интернет-сервисе для размещения объявлений компьютерные процессоры, договариваясь с продавцами об оплате товара после его получения. В почтовом отделении фигурант подменял товар на более дешевый и оформлял возврат.

Махинацию заметил работник почтового отделения и потребовал вернуть похищенное.

Ущерб, причиненный собственникам товара, составил более одного миллиона рублей.

Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что на жителя Рязанской области возбудили семь уголовных дел о мошенничестве.