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Школу в Борках возведут за территорией бывшего шпалозавода

Школу в Борках возведут за территорией бывшего шпалозавода. «Зеленый сад» разрабатывает соответствующий проект.

Работа над ним, по оценкам экспертов, займет примерно год. После этого будет объявлен тендер для выбора компании-застройщика, которая реализует проект.

Новая школа, где смогут учиться все дети, проживающие в Борках, расположится в 300 метрах от жилого комплекса «Окская стрелка». Она будет находиться через дорогу от бывшего шпалозавода, где никогда не было следов эксплуатации предприятия.

Учебное заведение рассчитано на 1650 юных рязанцев. Здание будет трехэтажным, общая площадь составит более 20 000 квадратных метров. Наряду с универсальными классами в учебном заведении появятся специализированные кабинеты для уроков ИЗО, музыки, иностранного языка, химии, физики и другие.

В здании оборудуют многофункциональный библиотечно-информационный центр, актовый зал на 650 мест, спортивные залы, игровые комнаты и помещения для групп продленного дня. Также в школе предусмотрена большая столовая с двумя обеденными залами для младших и старших классов на 300 и на 525 мест.

Школа в Борках будет такой же современной и технологически оснащенной, как новые рязанские школы №№ 75 и 76. Узнать подробности о покупке квартир в ЖК «Окская стрелка» можно в отделе продаж ГК «Зеленый сад» по телефону: +7 (4912) 77-77-77.

Напоминаем, что «Зеленый сад» продолжает вывоз грунта с территории бывшего шпалозавода и до нового года планирует вывезти 20 000 тонн.