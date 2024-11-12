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Рязанку осудят за распространение наркотиков
Уголовное дело по четырем эпизодам по ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 228.1 УК РФ направлено в суд.

Рязанку осудят за распространение наркотиков. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В августе 2024 года полицейские на улице Сельских Строителей задержали 37-летнюю женщину. В ходе личного досмотра из ее сумки была изъята упаковка с героином 1,44 грамма. В Московском районе правоохранители изъяли несколько сделанных ранее задержанной тайников с запрещенным веществом общей массой 4,73 грамма.

Установлено, что рязанка выполняла задание интернет-магазина по транспортировке партии наркотика в Рязанскую область, где планировалось распределить запрещенные вещества по частям между розничными сбытчиками. Оптовую партию наркотиков она получала в Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам по ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 228.1 УК РФ.

Материалы направлены в суд.