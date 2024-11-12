Рязанка рассказала историю о разделении ее дочерей — сиамских близнецов

Сейчас девочкам исполнилось восемь лет.

Рязанка рассказала историю о разделении ее дочерей — сиамских близнецов. Об этом пишет «Аиф — Рязань».

Отмечается, что женщина узнала на 13-й неделе беременности, что у нее сиамские близнецы.

Врачи уговаривали ее прервать беременность, но рязанка сохранила дочерей.

Так родились Лия и Майя. Они вдвоем весили меньше трех килограммов, у девочек оказались сросшиеся животы и печень.

Врачи в НИИ имени В.И. Кулакова смогли разделить сиамских близнецов.

Сейчас Майя и Лия учатся в музыкальной школе. Им исполнилось восемь лет.