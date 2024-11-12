«Рязаньгоргаз» рассказал, как сделать безопасным свой дом

В целях безопасной эксплуатации бытового газового оборудования специалисты «Рязаньгоргаз» с начала года ввели в эксплуатацию в домах рязанцев почти 10 тысяч приборов газового контроля.

Простейшие из таких приборов установлены в плитах, духовых шкафах, варочных панелях, оборудованных функцией «газ — контроль». Эта система автоматически отключает подачу газа при внезапном прекращении его горения. Так обеспечивается простая, но надежная защита от возможной утечки газа при погасании пламени.

Также одной из разновидностей системы контроля являются сигнализаторы загазованности, которые позволяют автоматически контролировать уровень загазованности опасными газами (природный, угарный). Они подают световой или звуковой сигнал, если концентрация газа в помещении превышена. Это позволяет владельцам вовремя принять меры и отреагировать на ситуацию.

Более надежно использовать сигнализаторы, совмещенные с запорной арматурой для автоматического прекращения подачи газа при повышении его концентрации в помещении. Они определяют предельную концентрацию метана (СН4) и угарного газа (СО) в воздухе и, помимо звукового, подают сигнал на запорную арматуру для отключения подачи газа.

В новостройках установка данной системы предусмотрена проектом и осуществляется организацией, проводящей работы по газификации. Жители старого жилого фонда могут обратиться для установки сигнализатора с запорным клапаном в специализированную организацию, оказывающую услуги по техническому обслуживанию внутридомового/внутриквартирного газового оборудования.

Также важно знать, что датчики должны проходить ежегодную поверку (калибровку), иначе повышается риск того, что они не сработают.

В то же время «Рязаньгоргаз» призывает жителей Рязани быть осторожными при покупке приборов газового контроля. Сотрудники специализированной организации не навязывают потребителям приобретение сигнализаторов, а установка приборов, обеспечивающих прекращение подачи газа в случае утечки, выполняется только в соответствии с проектом.