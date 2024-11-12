Россия и Финляндия подняли вопрос открытия границы

Финская сторона предупредила, что это возможно не раньше конца февраля 2025 года.

Россия и Финляндия подняли вопрос открытия границы. Об этом во вторник, 12 ноября, пишет «Газета.ру».

Финская сторона предупредила, что это возможно не раньше конца февраля 2025 года.

Финны также заявили, что в приграничных районах ухудшается экономическая ситуация из-за потери туристов, а общение с родственниками в России стало затруднено.

Финляндия также рассматривает возможность возобновления работы одного КПП зимой, если изменится ситуация с миграцией.