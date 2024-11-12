Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и 5 танков.
Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Минобороны РФ.
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и 5 танков. Российские войска отразили семь контратак и нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ.
Отмечается, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 200 танков.