Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и 5 танков.

Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Минобороны РФ.

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и 5 танков. Российские войска отразили семь контратак и нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ.

Отмечается, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 200 танков.