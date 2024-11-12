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Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и 5 танков.

Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Минобороны РФ.

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и 5 танков. Российские войска отразили семь контратак и нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ.

Отмечается, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 200 танков.