Почти половина рязанских родителей выступила против доступа в соцсети детям

48% считают, что до 16 лет они не нужны.

Почти половина рязанских родителей выступила против доступа в соцсети детям. Это следует из данных сервиса SuperJob.

В Австралии выяснили, что социальные сети наносят вред подросткам, в связи с этим власти страны планируют принять закон о запрете доступа к ним для лиц младше 16 лет. Согласно исследованию, 44% рязанцев поддержали бы подобную инициативу. Каждый третий (34%) высказался против.

Женщины чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков (48% против 40%). Активнее всего такую инициативу поддерживают горожане в возрасте от 35 до 45 лет (56%).Среди родителей детей от 7 до 16 лет 48% поддержали бы подобный законопроект, 36% против ограничений. Уровень поддержки среди отцов и матерей примерно одинаков, однако женщины реже мужчин выступали против и чаще сомневались в целесообразности ограничений.