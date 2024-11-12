Не вставших на воинский учет студентов не пустили в РЭУ имени Плеханова

На пары в экономический университет в Москве не смогли попасть несколько юношей.

Не вставших на воинский учет студентов не пустили в РЭУ имени Плеханова. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, на пары в экономический университет в Москве не смогли попасть несколько юношей. Пропуски учащихся не сработали, охрана их не пустила. Один из студентов рассказал, что его попросили принести повестку из военкомата в качестве доказательства, но это не сработало. Молодые люди попытались связаться с деканатом.

Отмечается, что в пресс-службе университета заявили, что подобных мер якобы не вводили.