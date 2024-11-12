Курс биткоина достиг абсолютного рекорда цены — 89 530 долларов
Цена за несколько часов почти без откатов выросла на 10%.
Курс биткоина достиг абсолютного рекорда цены — 89 530 долларов. Такие данные приводит биржа Binance.
Цена главной криптовалюты начала резкий рост на открытии американского рынка и примерно с 17:30 11 ноября за несколько часов почти без откатов выросла на 10%, постоянно превышая установленный ранее максимум.
Ранее стоимость криптовалюты впервые в истории превысила 84 тысячи долларов.