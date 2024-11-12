Команда Рязанского приборного завода победила в городском турнире по мини-футболу

Команда по мини-футболу Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла первое место в VII городском турнире по мини-футболу среди коллективов физической культуры (КФК) предприятий и организаций города.

В минувшее воскресенье на футбольной арене «Атрон» прошли решающие матчи на кубок КФК между пятью рязанскими футбольными командами. За звание лучших боролись сборная АО «ГРПЗ», АО «РНПК», ПАО завод «Красное знамя», ООО «РГМЭК», ООО «Эй Кей Раша».

По итогам состязаний пальма первенства оказалась у команды Государственного Рязанского приборного завода.

«Мы второй год подряд берем золото на этих соревнованиях, то есть подтверждаем звание чемпионов. Турнир выдался интересным и напряженным. В концовке решающей игры нам удалось отстоять нужный счет, что привело команду ГРПЗ к заслуженной победе. Спасибо ребятам за игру!» — отметил тренер команды ГРПЗ Никита Обцешко.

Кроме того, на мероприятии состоялась церемония награждения лучших футболистов и призеров. По итогам турнира лучшим вратарем признан заместитель начальника цеха Артем Самутичев, а лучшим игроком — главный бухгалтер Александр Морозов.

Организаторами турнира выступили управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани и общественная организация «Федерация футбола города Рязани».