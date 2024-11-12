Кандидат в канцлеры Германии пригрозил выдвинуть России 24-часовой ультиматум

Если за сутки российские власти не согласятся на это, он поставит Киеву крылатые Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Кандидат в канцлеры Германии пригрозил выдвинуть России 24-часовой ультиматум. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на интервью немецкому журналу Stern.

Фридрих Мерц собирается призвать Москву прекратить боевые действия на Украине. Если за сутки российские власти не согласятся на это, он поставит Киеву крылатые Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием. Однако эти меры будут предприняты лишь при его победе на выборах.

«Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», — заявил Мерц журналу Stern.