Жительница Сасова ударила знакомого ножом в шею

Суд назначил ей наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.

45-летняя жительница Сасова ударила знакомого ножом в шею. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на районную прокуратуру.

Установлено, что 14 октября 2023 года на лестничной площадке в подъезде между подсудимой и ее знакомым произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила потерпевшего ножом в шею.

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного по ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Подсудимая вину признала. Суд назначил ей наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.