Жительница Ермишинского района Валентина Горюнова отметила 90-летний юбилей
По словам именинницы, секрет ее долголетия — в жизненной закалке и трудолюбии.
Жительница Ермишинского района Валентина Горюнова отметила 90-летний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Жительница ермишинского села Надежка отметила 90-летие. По словам именинницы, секрет ее долголетия — в жизненной закалке и трудолюбии.
С юбилеем женщину поздравили заместитель главы администрации района по экономике и социальным вопросам Светлана Варнавская, председатель районного совета ветеранов Татьяна Михалина.