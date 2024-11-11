Вильфанд: процесс потепления в России проходит быстрее, чем в мире

«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — сказал он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что процесс потепления в России проходит быстрее, чем в среднем в мире. Об этом он сообщил ТАСС 11 ноября.

Как сказал Вильфанд, в тропических регионах потепление происходит, но медленно, а в умеренных широтах — в два с половиной раза быстрее.

«Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по глобусу», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее — в три с половиной раза.