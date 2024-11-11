В США предложили Байдену уйти досрочно с поста, чтобы Харрис стала президентом

Отмечается, что по словам демократа Джамала Симмонса, нынешнему президенту США Джо Байдену необходимо досрочно покинуть свой пост, чтобы его вице-президент Камала Харрис получила шанс побыть в должности президента до инаугурации Дональда Трампа.

В США предложили Байдену уйти досрочно с поста, чтобы Харрис стала президентом. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNN.

Отмечается, что по словам демократа Джамала Симмонса, нынешнему президенту США Джо Байдену необходимо досрочно покинуть свой пост, чтобы его вице-президент Камала Харрис получила шанс побыть в должности президента до инаугурации Дональда Трампа.