В Сасове женщину оштрафовали за фиктивную прописку мигранта у себя дома

Суд установил, что в июне 2024 года к женщине обратился иностранный гражданин с просьбой о постановке на учет по месту пребывания в России. Проживать в ее доме мужчина не собирался.

В Сасове женщину оштрафовали за фиктивную прописку мигранта у себя дома. Об этом 11 ноября сообщил ИД «Пресса».

Суд установил, что в июне 2024 года к женщине обратился иностранный гражданин с просьбой о постановке на учет по месту пребывания в России. Проживать в ее доме мужчина не собирался.

Отмечается, что подсудимая вину признала. Суд выписал ей штраф в размере 15 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.