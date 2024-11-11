В Сасове женщину оштрафовали за фиктивную прописку мигранта у себя дома
Суд установил, что в июне 2024 года к женщине обратился иностранный гражданин с просьбой о постановке на учет по месту пребывания в России. Проживать в ее доме мужчина не собирался.
В Сасове женщину оштрафовали за фиктивную прописку мигранта у себя дома. Об этом 11 ноября
Суд установил, что в июне 2024 года к женщине обратился иностранный гражданин с просьбой о постановке на учет по месту пребывания в России. Проживать в ее доме мужчина не собирался.
Отмечается, что подсудимая вину признала. Суд выписал ей штраф в размере 15 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу.