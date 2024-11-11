В Сасове суд взыскал с курьера телефонных мошенников700 тысяч рублей ущерба

Четверым потерпевшим причинен материальный ущерб. Суд удовлетворил иск.

В Сасове суд взыскал с курьера телефонных мошенников более 700 тысяч рублей ущерба. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на районный суд.

Установлено, что осужденный через сеть Интернет устроился работать «курьером» к неизвестным лицам, и забирал у обманутых граждан деньги, которые переводил на указанные счета.

Себе он оставлял в качестве оплаты 5%.

В результате четверым потерпевшим причинен материальный ущерб в общей сумме свыше 700 тысяч рублей.

Исковые требования удовлетворены.