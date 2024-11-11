В Рязанском районе произошло ДТП с 16-летним мотоциклистом

Водителю потребовалась помощь врачей.

В Рязанском районе произошло ДТП с 16-летним мотоциклистом. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария случилась 9 ноября, примерно в 18:40 на 214-м километре дороги М-5 «Урал», недалеко от поселка Листвянка.

По предварительной информации, несовершеннолетний юноша двигался на питбайке, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

Водителю потребовалась помощь врачей.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.