В Рязанском районе произошло ДТП с 16-летним мотоциклистом
Водителю потребовалась помощь врачей.
В Рязанском районе произошло ДТП с 16-летним мотоциклистом. Об этом пишет ИД «Пресса».
Авария случилась 9 ноября, примерно в 18:40 на 214-м километре дороги М-5 «Урал», недалеко от поселка Листвянка.
По предварительной информации, несовершеннолетний юноша двигался на питбайке, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.
Водителю потребовалась помощь врачей.
Фото: ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.