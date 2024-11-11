В Рязанской области за выходные поймали 15 пьяных водителей

Всего в ходе рейдов за выходные зафиксировали 907 нарушений ПДД.

В Рязанской области за выходные поймали 15 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего в ходе рейдов за выходные зафиксировали 907 нарушений ПДД, в том числе 15 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

9 водителей от прохождении медицинского освидетельствования отказались, четверо автолюбителей поймали пьяными за рулем повторно.