В Рязанской области ребенок серьезно пострадал на детской площадке
Прокуратура установила, что в сентябре 2024 года из-за ненадлежащего содержания собственником имущества на детской площадке образовался дефект, из-за которого девятилетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.
В Спасс-Клепиках ребенок серьезно пострадал на детской площадке. Об этом 11 ноября
Надзорным органом установлено, что в сентябре 2024 года из-за ненадлежащего содержания собственником имущества на детской площадке образовался дефект, из-за которого девятилетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.
Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении главы Тумского городского поселения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).