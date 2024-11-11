В Рязанской области ребенок серьезно пострадал на детской площадке

Прокуратура установила, что в сентябре 2024 года из-за ненадлежащего содержания собственником имущества на детской площадке образовался дефект, из-за которого девятилетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

В Спасс-Клепиках ребенок серьезно пострадал на детской площадке. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в сентябре 2024 года из-за ненадлежащего содержания собственником имущества на детской площадке образовался дефект, из-за которого девятилетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении главы Тумского городского поселения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).