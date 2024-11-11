В Рязанской области предпринимателя осудили за попытку дачи взятки полицейскому

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

В Рязанской области предпринимателя осудили за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, 17 апреля 2024 года мужчина попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протоколы о его административном нарушении за привлечение к трудовой деятельности четырех граждан Узбекистана без патента, а также в отношении мигрантов за нарушение ими миграционного законодательства Российской Федерации. От взятки полицейский отказался.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.