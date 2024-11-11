В Рязани в выходные высадили еще 79 деревьев

В прошедшие выходные, 9 и 10 ноября, в Рязани рабочие высадили 41 дерево на улице Свободы и 38 — на улице Яхонтова.

В прошедшие выходные, 9 и 10 ноября, в Рязани рабочие высадили 41 дерево на улице Свободы и 38 — на улице Яхонтова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как указано в публикации, все деревья, высаженные на улицах города, доставили из Рязанских питомников. Отмечается, что растения приспособлены к городскому климату.

Напомним, что в Рязани реализуется комплексный план озеленения города, по которому деревья высадят на 30 улицах в разных районах, в том числе на Московском шоссе, улицах Зубковой, Октябрьской, Костычева, Татарской, Тимуровцев, Черновицкой и других.