В Рязани в Олимпийском городке обнаружили труп мужчины

Перед этим неизвестный повреждал машины на парковке жилого комплекса.

В Рязани в Олимпийском городке обнаружили труп мужчины. Фото и видео в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

Отмечается, что ранее на той же парковке неизвестный молодой человек повреждал автомобили. Несколько жильцов ближайших домов сообщили о порче машин. Мужчина в неадекватном состоянии забирался на крыши транспортных средств и выбивал стекла ногами. Дебошира попытался остановить прохожий, завязалась драка, которую разнял полицейский.

После этого во дворе дома заметили гражданина без признаков жизни. Есть ли связь между двумя инцидентами — неизвестно.

На месте работали сотрудники полиции и врачи.

Подробности уточняются.