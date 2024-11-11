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В Рязани мужчина обманул 37 человек на 5,4 миллиона под предлогом строительства
В период с мая 2020 года по октябрь 2023 года мужчина заключил с 37 гражданами договоры подряда, однако взятые на себя обязательства по строительству и отделке объектов в полном объеме не выполнил.

В Рязани 39-летний мужчина обманул 37 человек на 5,4 миллиона под предлогом строительства. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый под предлогом выполнения строительных и ремонтных работ арендовал нежилое помещение в Рязани. Он разместил объявления интернете, где указал контактные данные и заведомо ложные сведения о том, что может выполнить строительные работы любой сложности.

Отмечается, что в период с мая 2020 года по октябрь 2023 года мужчина заключил с 37 гражданами договоры подряда, однако взятые на себя обязательства по строительству и отделке объектов в полном объеме не выполнил. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Мужчина причинил потерпевшим материальный ущерб в размере свыше 5,4 миллиона рублей.

Прокуратура Московского района города Рязани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется по части 2, 3 статьи159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направили в суд.