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В Рязани массово отключили воду
Ведутся ремонтные работы.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресу:

  • ул. Васильевская д. 22.

До 14:00:

  • 5-ый район Борок, д.1а-д.41, д.2-д.42, д. 62, д.62к4, д.62а, д. 63, д.63к1, д.63к2, д.64а, д. 65, д. 77, д.77а, д. 79, д.79а, д.81б, д. 83, д. 85, д.86к1, д. 86, д.86б, д. 86 В, д.86д;
  • 3-ий район, д. 35 (детский сад).

До 19:00:

  • ул. Керамзавода 35, 36, 37, 38, 8а, 21;
  • ул. Кирпичного Завода с д. 1 по д.16;
  • ул. Мирная (частный сектор);
  • п. Мехзавода с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 36 (четная сторона);
  • ул. Павловская (частный сектор);
  • ул. Покровская (частный сектор);
  • ул. Роща (частный сектор).

Подвоз технической воды осуществят по адресу: Мехзавода д. 25.