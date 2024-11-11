В Рязани массово отключили воду

Ведутся ремонтные работы.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресу:

ул. Васильевская д. 22.

До 14:00:

5-ый район Борок, д.1а-д.41, д.2-д.42, д. 62, д.62к4, д.62а, д. 63, д.63к1, д.63к2, д.64а, д. 65, д. 77, д.77а, д. 79, д.79а, д.81б, д. 83, д. 85, д.86к1, д. 86, д.86б, д. 86 В, д.86д;

3-ий район, д. 35 (детский сад).

До 19:00:

ул. Керамзавода 35, 36, 37, 38, 8а, 21;

ул. Кирпичного Завода с д. 1 по д.16;

ул. Мирная (частный сектор);

п. Мехзавода с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 36 (четная сторона);

ул. Павловская (частный сектор);

ул. Покровская (частный сектор);

ул. Роща (частный сектор).

Подвоз технической воды осуществят по адресу: Мехзавода д. 25.