В Рязани массово отключили воду
Ведутся ремонтные работы.
В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресу:
- ул. Васильевская д. 22.
До 14:00:
- 5-ый район Борок, д.1а-д.41, д.2-д.42, д. 62, д.62к4, д.62а, д. 63, д.63к1, д.63к2, д.64а, д. 65, д. 77, д.77а, д. 79, д.79а, д.81б, д. 83, д. 85, д.86к1, д. 86, д.86б, д. 86 В, д.86д;
- 3-ий район, д. 35 (детский сад).
До 19:00:
- ул. Керамзавода 35, 36, 37, 38, 8а, 21;
- ул. Кирпичного Завода с д. 1 по д.16;
- ул. Мирная (частный сектор);
- п. Мехзавода с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 36 (четная сторона);
- ул. Павловская (частный сектор);
- ул. Покровская (частный сектор);
- ул. Роща (частный сектор).
Подвоз технической воды осуществят по адресу: Мехзавода д. 25.