В Рязани из-за ремонта теплосети изменится схема движения городского транспорта

Участок улицы Княжье Поле закроют 11 ноября с 12:00.

В Рязани из-за ремонта теплосети изменится схема движения городского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Работы проведут в районе дома № 4 по улице Княжье Поле, участок закроют для транспорта с 12:00 11 ноября до 17:00 15 ноября.

Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме. Автобусы маршрутов № 46М2 и 50 М³ следуют до остановочного пункта «Телезавод».