В Ростовской области в ДТП погибли водитель и семилетний ребенок

В Ростовской области в ДТП погибли водитель и семилетний ребенок. Об этом сообщают «Плохие новости».Трагедия случилась на трассе Константиновск — Тацинская.

По предварительным данным, женщина за рулем «Рено Логана» не справилась с управлением и вылетела на «встречку». В этот момент по трассе ехал автобус, произошло лобововое столкновение.

Из-за удара легковой автомобиль загорелся.

После этого третий автомобиль — «Форд Фокус» — не успел затормозить и врезался в заднюю часть автобуса.

Водитель «Рено» погибла на месте, а семилетняя девочка скончалась по пути в больницу.