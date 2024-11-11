В России утвердили ГОСТ на винные карты в ресторанах и кафе

Доля отечественных алкогольных напитков в них должна быть не менее 20%.

В России утвердили ГОСТ на винные карты в ресторанах и кафе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Росстандарт и Роскачество.

Доля отечественных алкогольных напитков в меню бара должна быть не менее 20%.

Согласно новым требованиям, в винной карте также рекомендуется указывать наименование алкогольной продукции — обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость.