В России сократят штат госслужащих на 10%

Процесс оптимизации кадров возобновится 1 июля 2025 года.

В России сократят штат госслужащих на 10%. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил « Коммерсантъ ».

Процесс оптимизации кадров возобновится 1 июля 2025 года.

Отмечается, что сокращения затронут территориальные подразделения, где работают около 400 тысяч человек. Зарплату уволенных сотрудников направят на повышение довольствия остающихся. Таким образом планируется сделать госслужбу эффективнее, а оплату труда — более высокой.

В правительстве добавили, что число сокращенных может превысить заявленные 10%. Это связано с высоким уровнем цифровизации в отдельных регионах, из-за чего снижается потребность в услугах персонала.

Фото: «Коммерсантъ».