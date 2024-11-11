В России предложили ввести практическую часть ЕГЭ по некоторым предметам

Нововведение может коснуться экзаменов по физике, химии и биологии.

В России предложили ввести практическую часть ЕГЭ по некоторым предметам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Мы с экспертами обсуждали, и ФИПИ взял в проработку. Возможно, будет пилот в нескольких субъектах в ближайшем будущем в апробационном режиме. Было бы очень хорошо, чтобы по таким научным предметам, как физика, химия в первую очередь, возможно, биология, проводилась бы экспериментальная часть», — сказал Музаев.

Он добавил, что практическая часть может появиться в обозримом будущем, однако пока не все регионы могут организовать процесс сдачи подобного рода экзаменации, а условия ее проведения должны быть равными для всех школьников.