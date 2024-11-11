В России на 16% подешевели стационарные компьютеры

Эксперты связывают снижение цен с перенасыщением рынка компонентами, поставляемыми по параллельному импорту, и возросшей конкуренцией между дистрибьюторами.

В России на 16% подешевели стационарные компьютеры. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на ритейлеров.

Средняя стоимость комплектующих для сборки ПК составляет 128 860 руб., что на 4300 руб. меньше, чем в 2023 году.

Средняя цена компьютера — 73 427 руб.

Эксперты связывают снижение цен с перенасыщением рынка компонентами, поставляемыми по параллельному импорту, и возросшей конкуренцией между дистрибьюторами.