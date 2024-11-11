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В России могут изменить формат ОГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие годы формат ОГЭ для девятых классов и процесс поступления в колледжи и техникумы могут изменить.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие годы формат ОГЭ для девятых классов и процесс поступления в колледжи и техникумы могут изменить. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило РИА Новости.

По словам Музаева, в ближайшие годы форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбора предметов может измениться.

Как отметил глава Рособрнадзора, что изменения необходимы для того, чтобы появилось понимание, в каких школах и колледжах учитывать результаты экзаменов.

«Если это инженерный техникум, важно, чтобы не средний балл аттестата был [учитывался — прим.ред.], а оценки за математику, физику, биологию, химию — они важны. Если это гуманитарные техникумы, то важны другие предметы. А вот это все сейчас — ОГЭ и аттестат среднего образования — не учитывается, поэтому здесь грядут изменения, но не в этом году», — заключил Музаев.

Ранее сало известно, что в России предложили ввести практическую часть ЕГЭ по некоторым предметам.