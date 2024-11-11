В регионах России начали снижаться цены на квартиры в новостройках

Среди причин — повышение ключевой ставки, сокращение льготных ипотечных программ и ограниченные финансовые возможности граждан.

В регионах России начали снижаться цены на жилье в новостройках. Об этом пишут «Известия».

Среди причин — повышение ключевой ставки, сокращение льготных ипотечных программ и ограниченные финансовые возможности граждан.

По мнению экспертов, тренд может продлиться от года до полутора, а снижение цен способно достигнуть 15%.