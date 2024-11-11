В Пензенской области в результате столкновения иномарки с КамАЗом погибли трое

В Пензенской области в результате столкновения иномарки с КамАЗом погибли трое. Об этом сообщает издание Penzainform.ru.

Трагедия случилась 10 ноября на 739-м километре трассы М-5 рядом с селом Благодатка.

Большегрузом управлял 54-летний водитель, а иномаркой 28-летний.

Водитель легковушки и два его пассажира, мужчины 59 и 44 лет, скончались на месте от полученных травм.

«Еще два пассажира этого транспортного средства, женщина 1995 года рождения и мужчина (его личность устанавливается), получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сообщил начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кузнецкому району Андрей Храмов.

По данному факту проводится проверка.