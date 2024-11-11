Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
Втр, 12
Срд, 13
ЦБ USD 97.96 0.13 12/11
ЦБ EUR 104.85 -0.6 12/11
Нал. USD 96.02 / 97.20 11/11 17:25
Нал. EUR 104.04 / 105.70 11/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
10 635
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
24 352
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
27 006
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
30 878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Ленобласти тело девушки, завернутое в ткань, пролежало год в канаве

Тело девушки, завернутое в леопардовую ткань и с золотым кольцом на руке, нашли в брезентовой сумке в Ленобласти. Об этом 11 ноября сообщил SHOT.

По данным канала, тело нашли во время субботника во Всеволожском районе — в мешке лежали останки девушки со светлыми волосами.

Труп был укутан в ткань с леопардовым принтом. На место происшествия вызвали экстренные службы. Отмечается, что возраст погибшей установить не могут, так как останкам около года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».