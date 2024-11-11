В Ленобласти тело девушки, завернутое в ткань, пролежало год в канаве

Тело девушки, завернутое в леопардовую ткань и с золотым кольцом на руке, нашли в брезентовой сумке в Ленобласти. Об этом 11 ноября сообщил SHOT.

По данным канала, тело нашли во время субботника во Всеволожском районе — в мешке лежали останки девушки со светлыми волосами.

Труп был укутан в ткань с леопардовым принтом. На место происшествия вызвали экстренные службы. Отмечается, что возраст погибшей установить не могут, так как останкам около года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».