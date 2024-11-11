В Кремле опровергли информацию о телефонном разговоре Трампа и Путина

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Появившаяся в СМИ информация о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не соответствует действительности. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация, что состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.