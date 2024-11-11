В центре Рязани пьяный водитель протаранил припаркованную «Ладу» и врезался в забор
Инцидент произошел вечером в понедельник, 11 ноября, на улице Лево-Лыбедской.
В центре Рязани пьяный водитель протаранил припаркованную «Ладу» и врезался в забор. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошел вечером в понедельник, 11 ноября, на улице Лево-Лыбедской.
По словам очевидцев, пьяный водитель на автомобиле Chevrolet Niva въехал в припаркованную «Ладу», а после влетел в забор дома.
Официальной информации о происшествии нет.