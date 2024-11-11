Трамп позвонил Путину и попросил не обострять украинский конфликт

Отмечается, что это первый телефонный разговор между двумя политиками с момента победы Трампа на выборах.

Трамп позвонил Путину и попросил не обострять украинский конфликт. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что это первый телефонный разговор между двумя политиками с момента победы Трампа на выборах. Американский лидер находился в резиденции в штате Флорида, когда провел разговор — он посоветовал российскому президенту «не обострять войну в Украине» и «напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе». Источники издания на условиях анонимности добавили, что политики обсудили «мир на европейском континенте», а Трамп выразил заинтересованность в последующих переговорах для обсуждения «скорейшего разрешения войны в Украине».

По данным The Washington Post, США намерены поддержать сделку, по которой Россия сохранит часть территории, полученных во время конфликта.

При этом первые звонки Трампа мировым лидерам проводятся без поддержки Госдепартамента и переводчиков правительства США. Переходная команда Трампа еще не подписала соглашение с Управлением общих служб, стандартную процедуру в этой ситуации.