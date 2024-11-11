Стала известна личность погибшего в Олимпийском городке рязанца
Региональный следственный комитет начал проверку и назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Стала известна личность погибшего в Олимпийском городке рязанца. Об этом в понедельник, 11 ноября, редакции РЗН. Инфо сообщили в региональном следственном комитете.
По данным ведомства, мужчина — 27-летний житель Спасского района.
Отмечается, что организована доследственная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Напомним, в Рязани в Олимпийском городке обнаружили труп мужчины.