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Стала известна личность погибшего в Олимпийском городке рязанца
Региональный следственный комитет начал проверку и назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Стала известна личность погибшего в Олимпийском городке рязанца. Об этом в понедельник, 11 ноября, редакции РЗН. Инфо сообщили в региональном следственном комитете.

По данным ведомства, мужчина — 27-летний житель Спасского района.

Отмечается, что организована доследственная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Напомним, в Рязани в Олимпийском городке обнаружили труп мужчины.