Рязанским УК выдали предостережения из-за плохой уборки территорий домов

Региональная госжилинспекция провела рейды в Московском районе Рязани. Трем УК выдали предостережения из-за плохой уборки территорий домов. Об этом 11 ноября
На прошедшей неделе, с 4 по 8 ноября, инспекторы госжилинспекции по заявлениям жильцов провели рейды, во время которых проверили придомовые территории девяти многоквартирных домов. Как указано в публикации, особое внимание уделялось своевременной уборке контейнерных площадок, территорий домов, вывозу ТБО.
В результате контрольных мероприятий нашли нарушения по трем адресам — это дома по улицам Семчинская и Новаторов, находящиеся в управлении ООО «УК «Вишневые сады», ООО УК «На Маяковского».
Отмечается, что организациям выдали предостережения из-за плохой уборки территорий домов.