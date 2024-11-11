Рязанские театралы поздравили народного артиста Сергея Леонтьева с юбилеем

В воскресенье, 10 ноября, на капустнике в драмтеатре побывала корреспондент РЗН. Инфо.

Рязанские театральные коллективы поздравили народного артиста Сергея Леонтьева с 85-летием. В воскресенье, 10 ноября, на капустнике в драмтеатре побывала корреспондент РЗН. Инфо.

Торжества начались с выхода на сцену «сотрудника полиции» Сергея. Тот поздравил зрителей с днем российской полиции, так как «сценарий праздника утвердили сверху». Также он пытался поздравить зрителей и юбиляра с днем молодежи, днем борща, международным днем бухгалтерии и днем скороговорок.

Потом на сцене исполнили зажигательные частушки. Их исполнила труппа Рязанского театра драмы. Актрисы музтеатра в качестве подарка юбиляру спели трогательный романс «Белой акации гроздья душистые».

От Театра кукол Сергея Леонтьева поздравили поэты Грибоедов, Пушкин и Есенин стихами и песней «О народной любви к народному артисту, большому таланту и настоящему человеку».

Коллектив ТЮЗа подарил Леонтьеву кресло-качалку. Во время номера актрисы чуть не подрались за танец с артистом.

Далее на сцене провели «кастинг муз» для Леонтьева. Все претендентки были его сценическими женщинами: Наталья Гончарова, Элиза Дулиттл, Роксана и другие. Выступила и танцовщица Айседора, хотя ей напомнили, что Леонтьев пока не играл Сергея Есенина.

Также народного артиста Леонтьева поздравила председатель гордумы Татьяна Панфилова. Она вручила ему памятный знак губернатора «Благодарность от земли рязанской».

Кроме того, поздравления прозвучали от главного режиссера драмтеатра Евгения Кочеткова и директора Семена Гречко.

«Волею судеб так получилось, что Сергея Михайловича я увидел на сцене в 7 лет. Я всегда восхищался его работой. Не я один, я уверен, что рязанский зритель, зритель гастрольных городов всегда восхищались и будут восхищаться его сценическими работами. Я благодарен Сергею Леонтьеву за его работу с молодежью. Он действительно русская интеллигенция. Здоровья, сил, ролей», — сказал Гречко.

В заключение труппа драмтеатра подарила артисту настоящую шпагу. Рязанцы также выходили на сцену и вручали артисту букеты и подарки.