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Рязанские энергетики вместе с приставами провели рейды в отношении должников

ПАО «РЭСК» вместе с Федеральной службой судебных приставов провели рейды в отношении должников по электроэнергии. Вносить оплату по закону потребители обязаны ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом. Если этого не делать, то образуется задолженность. Поставщик электроэнергии вправе через суд потребовать ее погашение. В итоге это может привести к аресту имущества должника и прекращению подачи электричества.

Отмечается, что долги по оплате за электричество образовались у жильцов дома по улице Семинарской в областном центре. Сотрудники Рязанской энергетической сбытовой компании вместе с судебными приставами провели рейд по оценке имущественного положения должников и взысканию долгов.

Как отметила юрисконсульт ПАО «РЭСК» Марина Шавыкина, подобные рейды проводятся регулярно. Цель таких мероприятий — снижение объема задолженности, привлечение должников к ответственности и проведение разъяснительной работы с потребителями.

ПАО «РЭСК» напомнила о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Сделать это можно в территориальных офисах ПАО «РЭСК», на сайте компании, в личном кабинете клиента, в мобильном приложении, а также через банки-партнеры и Почту России.