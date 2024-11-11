Рязанская труженица тыла Елизавета Скобелкина отметила 100-летний юбилей

У именинницы три дочери, две внучки и четверо правнуков.

Рязанская труженица тыла Елизавета Скобелкина отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Годы войны Елизавета Васильевна провела в Спасске, где училась и работала в военном госпитале. Получила медицинское образование и более 50 лет отработала в различных медицинских учреждениях. Была фельдшером, медработником в детском саду, медицинской сестрой в наркологическом диспансере.

У именинницы три дочери, две внучки и четверо правнуков.