Рязанская область заняла 51 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам

Размер платежа рязанцев в 2024 году составляет 65,8% от средней зарплаты.

Рязанская область переместилась на 51 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Об этом пишет РИА Новости.

Размер платежа рязанцев в 2024 году составляет 65,8% от средней зарплаты и в среднем равен 68,8 тысячам рублей при среднем размере займа 3,3 миллиона.

Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих россиян в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Среди аутсайдеров оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.