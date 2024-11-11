Рязанская мэрия сообщила о взломе официальной страницы ВКонтакте

Отмечается, что от имени горадминистрации пользователям рассылали сообщения с ссылками. Рязанцев попросили не переходить на отправленные сайты.

Рязанская мэрия сообщила о взломе официальной страницы ВКонтакте. Об этом говорится на стене сообщества.

Отмечается, что от имени горадминистрации пользователям рассылали сообщения с ссылками. Рязанцев попросили не переходить на отправленные сайты.

Также указано, что администрация соцсети отключила сообщения до 13 ноября. В связи с этим отправка сообщений ограничена в целях безопасности.

Напомним, ранее взломали официальную страницу Рязанской области и регионального правительства Вконтакте.