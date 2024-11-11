Рязанец оформил кредиты и перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Региональная прокуратура добивается признания кредитных договоров недействительными, так как у потерпевшего на момент их оформления имелось заболевание, мешающее ему понимать происходящее.

Рязанец оформил кредиты и перевел мошенникам 400 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года жителю областного центра позвонил неизвестный, представился сотрудником «государственного инвестиционного фонда России» и предложил вложить денежные средства в акции. После первоначальной инвестиции и получения незначительной прибыли, якобы для вывода денег потребовались более существенные финансовые вложения, которых у мужчины не было.

По инструкции аферистов он трижды оформлял кредитные договоры в двух банках на общую сумму более 400 тысяч рублей, которые сразу переводил злоумышленникам в надежде вернуть вложенные средства.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что у потерпевшего на тот момент имелось заболевание, которое лишало его возможности понимать характер и значение совершенных в отношении него действий и оказывать сопротивление.

Прокуратура района обратилась в суд исками о признании кредитных договоров недействительными.