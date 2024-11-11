Росстандарт: доля российских вин в кафе и ресторанах должна составлять не менее 20%
Отмечается, что ведомство утвердило новый ГОСТ на винные карты.
доля российских вин в кафе и ресторанах должна составлять не менее 20%. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на Росстандарт.
Отмечается, что ведомство утвердило новый ГОСТ на винные карты.
Документ рекомендует размещать в меню российские напитки выше остальных или отмечать специальным знаком.
Кроме того, все названия в винной карте следует писать на русском языке.
Также должен быть указан производитель, страна происхождения, год урожая, объем и стоимость продукции.