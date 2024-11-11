Россиянам рассказали, как получить «красивый» номер при регистрации авто
По его словам, получить «красивый» номер для автомобиля можно двумя способами: через специальный аукцион ГАИ или при регистрации машины, выбрав из доступных вариантов.
Россиянам рассказали, как получить «красивый» номер при регистрации авто. Об этом гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс рассказал в беседе с NEWS.ru.
По его словам, получить «красивый» номер для автомобиля можно двумя способами: через специальный аукцион ГАИ или при регистрации машины, выбрав из доступных вариантов.
Эксперт добавил, что описанные процедуры являются максимально прозрачными и законными.
Ранее в Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам.