Россиянам рассказали, как получить «красивый» номер при регистрации авто

По его словам, получить «красивый» номер для автомобиля можно двумя способами: через специальный аукцион ГАИ или при регистрации машины, выбрав из доступных вариантов.

Россиянам рассказали, как получить «красивый» номер при регистрации авто. Об этом гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс рассказал в беседе с NEWS.ru.

По его словам, получить «красивый» номер для автомобиля можно двумя способами: через специальный аукцион ГАИ или при регистрации машины, выбрав из доступных вариантов.

Эксперт добавил, что описанные процедуры являются максимально прозрачными и законными.

Ранее в Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам.